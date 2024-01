Il Barcellona crolla, Xavi se la prende con l’arbitro per un rigore tolto nel recupero: “Una vergogna”

Succede di tutto all’Olimpico di Barcellona, dove i blaugrana perdono un’incredibile partita per 5-3 contro il Villareal subendo ben tre reti tra l’88° e la conclusione del recupero assegnato dall’arbitro. Un’altra serata tremenda per la formazione catalana, con il tecnico Xavi che appare sempre più in bilico e se la prende ancora il direttore di gara. Sul 3-3, nei primi minuti del recupero, l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano ma viene immediatamente richiamato al monitor, dove si accorge che il braccio del difensore è sostanzialmente attaccato al corpo. Niente penalty, decisione che manda Xavi su tutte le furie: “E’ una vergogna”, esclama verso la telecamera.

