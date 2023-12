Il 21 dicembre la sentenza Superlega, Reichart (A22): “I club ci dicono: ‘incrociamo le dita sottobanco'”

Nella Superlega sono rimaste solamente due squadre, Real Madrid e Barcellona, ma a sperare nella riuscita del progetto sarebbero molte di più. A rivelarlo è Bernd Reichart, amministratore delegato di A22, promotore della competizione lanciata nel 2021, tornato a parlare nella settimana che vedrà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciarsi sulla conformità degli statuti di Uefa e Fifa alle norme comunitarie in materia di concorrenza. All’agenzia di stampa tedesca DPA, Reichart si è detto fiducioso: “Siamo fondamentalmente ottimisti e abbiamo grande fiducia nel sistema giuridico europeo. È un traguardo importante perché potremo sapere se il mercato può aprirsi”. Secondo Reichart “c’è un consenso molto ampio sul fatto che in questo momento esiste un problema e che dovremmo tutti andare alla ricerca di soluzioni. Le persone si rendono conto che la Champions League contribuisce al fatto che in molti paesi ci sia sempre lo stesso campione. L’attuale formato con la classifica annuale sta guidando la polarizzazione all’interno dei campionati nazionali. Ci sono club che credono che questa sia l’unica opportunità per realizzare riforme fondamentali. Dicono: incrociamo tutti le dita ma sottobanco”, le parole riportate da AS.