Highlights e gol Aston Villa-Tottenham 2-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 16

L’Aston Villa batte il Tottenham 2-1 nel match tra sesta e settima in classifica valido per la 36ª giornata di Premier League 2022/2023. La squadra di Emery va avanti dopo pochi minuti con Ramsey e chiude i conti nel secondo tempo con Douglas Luiz. Non serve agli Spurs il gol del solito Kane per evitare la quarta sconfitta nelle ultime sei. Con questo successo l’Aston Villa aggancia al sesto posto proprio il Tottenham a 57 punti. Ecco il video dei gol e degli highlights.