Highlights e gol Unionistas-Barcellona 1-3: Copa del Rey 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights di Unionistas-Barcellona 1-3, sfida valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey. Più fatica del previsto per la formazione di Xavi, che va addirittura sotto contro la squadra di casa, che milita nella terza divisione spagnola. A una manciata di secondi dall’intervallo arriva il pareggio di Ferran Torres, e nella ripresa i blaugrana mettono definitivamente la freccia grazie a Koundé e Balde per il definitivo 3-1.