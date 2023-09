Highlights e gol Psg-Nizza 2-3: Ligue 1 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il video con gli highlights e i gol di Psg-Nizza 2-3, match valido per la quinta giornata della Ligue 1 2023/2024. Sorprendente tonfo interno dei ragazzi di Luis Enrique, ai quali non basta una doppietta di Mbappé, visto che i rossoneri si scatenano con quella di Moffi e con la rete di Laborde, scavalcando peraltro in classifica i parigini, oggi disastrosi. Di seguito ecco le immagini salienti al Parco dei Principi.