Highlights e gol Orleans-Psg 1-4: Coppa di Francia 2023/2024 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Orleans-Psg 1-4, match dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Kylian Mbappè con una doppietta indirizza la partita e il discorso qualificazione. Nel finale c’è spazio anche per la gioia di Goncalo Ramos che sigla il 3-0 dopo una partita che ha visto Luis Enrique limitare al minimo il turn over. Poi una rete a testa. Saint Ruf per i padroni di casa. Mayulu per i parigini.