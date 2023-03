Probabili formazioni Torino-Napoli: ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Napoli, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 19 marzo nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita potrà essere trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con la moviola e gli approfondimenti del caso. La capolista, dopo l’Europa, cerca l’ennesima vittoria stagionale. La formazione di Juric, a -5 dall’Atalanta, vuole continuare a sognare il settimo posto che può valere la Conference League. Serve però l’impresa contro una squadra che Juric ha definito “la più forte da quando io sono in Italia”.

TORINO – Miranchuk e Radonjic pronti alle spalle di Sanabria. Ilic e Linetty in mediana, con Ricci pronto a subentrare. Djidji in difesa. Singo e Rodriguez sulle due corsie laterali. Da valutare Vlasic.

NAPOLI – Pochi dubbi per Spalletti, se non i soliti. Lozano o Politano? L’azzurro spera. Da valutare Raspadori, ma l’italiano rischia il forfait nell’ultima gara prima della pausa nazionali.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Linetty 55% – Ricci 45%

Indisponibili: Zima, Pellegri, Lazaro, Vlasic (in dubbio), Vieira.

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Raspadori

Squalificati: –