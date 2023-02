Highlights e gol Leeds-Manchester United 0-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 56

Gli highlights e le azioni salienti di Leeds-Manchester United 0-2. All’80’ Shaw serve un pallone per Rashford che di testa firma l’1-0. All’85’ arriva il 2-0: Garnacho scappa via sulla sinistra e supera Meslier sul suo palo. Nel recupero il var annulla per fuorigioco i gol di Rashford e Weghorst. Lo United sale a 46 punti.