Highlights e gol Fulham-Chelsea 2-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 15

Il Fulham batte il Chelsea 2-1 nel derby di Londra. Decisiva la rete di Carlos Vinicius che risponde al gol di Koulibayal 47′. Decisivo il rosso rimediato da Joao Felix al 58′ che condanna i Blues alla terza sconfitta in fila. Quarta vittoria consecutiva per il Fulham che nella prossima giornata sfiderà il Newcastle in trasferta. Chelsea che ospiterà il Crystal Palace.