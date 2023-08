Highlights e gol Borussia Dortmund-Colonia 1-0: Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 16

Il Borussia Dortmund vince contro il Colonia per 1-0, alla prima giornata di Bundesliga 2023/24. Dopo un match non eccellente, è Nmecha all’88esimo a battere un corner in area, Malen manda la palla in fondo alla rete trovando il definitivo 1-0 al Signal Iduna Park. Di seguito gli highligths del match.