Highlights e gol Bayern Monaco-Heidenheim 4-2, Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 37

Terminata la sfida valida per l’undicesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Heidenheim sul punteggio di 4-2. Partita divertente quella tra il bavaresi e l’Heidenheim. Risultato che cambia con la doppietta nel primo tempo del solito Harry Kane. Prima rete al 14′ e seconda al 44′, entrambe su assist di Sané. Ospiti che non ci stanno e nella ripresa aumentano i giri del motore. Kleindienst al 67′ e Beste al 70′ riportano la parità al match. Neanche due minuti di tregua ed il Bayern segna il terzo con Guerreiro. Nel finale, all’85′, spazio per il quarto gol firmato da Choupo-Moting.