Highlights e gol Arsenal-Manchester City 1-0, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 67

Gli highlights e i gol di Arsenal-Manchester City, match valevole per l’ottava giornata di Premier League 2023/2024, in cui i Gunners guidati da Mikel Arteta hanno sconfitto i campioni d’Inghilterra e d’Europa mediante il punteggio di 1-0 grazie ad una rete realizzata nel finale da Gabriel Martinelli. In virtà di questo risultato l’Arsenal supera i Citizens e vola al comando della classifica insieme al Tottenham. Ecco il video della azioni salienti e delle marcature della partita.