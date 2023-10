Hey Jude davanti ai Rolling Stones: Bellingham domina il Clasico ed è in doppia cifra in Liga ad ottobre

Predestinato, fenomeno, alieno, chiamatelo come volete. Al 28 ottobre Jude Bellingham è in doppia cifra di gol in Liga e ci è arrivato con una doppietta all’esordio nel Clasico Barcellona-Real Madrid. Dieci partite, dieci gol. Tre gare di Champions League, tre gol. Totale: tredici reti. Incredibile a dirsi, ma il Real Madrid, almeno sul piano realizzativo, ha trovato l’erede di Benzema in un trequartista. Bellingham è il capocannoniere del campionato, con tre gol di margine sul secondo Antoine Griezmann. Difficile pronosticarlo, anche se le qualità dell’ex Borussia Dortmund erano sotto gli occhi di tutti. Eppure, i numeri erano decisamente diversi in Bundesliga. Quattordici reti in una stagione. Tante, ma una sola in più rispetto al bottino di tre mesi in Spagna. Oggi al Montjuic Bellingham ha trascinato il Real e ha messo la firma su una rimonta pesantissima. Prima un destro devastante dalla lunga distanza. Poi un inserimento con i tempi giusti per il tocco in rete sotto le gambe di Ter Stegen. Una doppietta che gli consente di diventare il primo giocatore dei blancos ad aver segnato almeno due gol all’esordio assoluto in un Clasico nel ventunesimo secolo. Sotto gli occhi dei Rolling Stones (in tribuna in occasione della partnership col club blaugrana) risuona Hey Jude.