Harry Kane saluta il Tottenham e i suoi tifosi: “Sarete sempre nel mio cuore” (VIDEO)

Harry Kane è un nuovo nuovo calciatore del Bayern Monaco. Dopo una trattativa infinita l’attaccante ieri è volato in Germania per svolgere le visite mediche di rito e concludere il suo trasferimento alla corte di Tuchel. Questa mattina è arrivata l’ufficialità: contratto fino al 2027 e maglia numero 9 del team tedesco, acquistato per una cifra pari a 100 milioni di euro più bonus. Kane ha voluto, quindi, inviare un messaggio in cui saluta i tifosi del Tottenham che lo hanno accompagnato per tutta questa prima parte della sua carriera.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023