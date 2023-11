Han Kwang-Song riappare in campo con la Corea del Nord: se ne erano perse le tracce nel 2020

Han Kwang-Song è pronto a recuperare il tempo perso. Il talento più brillante della Corea del Nord è tornato a giocare con la maglia della sua nazionale dopo tre anni di assenza. Il calciatore ha indossato la maglia numero 10 della selezione nella sconfitta contro la Siria a tre anni dall’ultima presenza con l’Al Duhail in Qatar, dopo le esperienze con Perugia, Juventus e Cagliari. Poi il nulla. Nessun minuto. Nessuna squadra. L’Al Duhail è stato il suo ultimo club prima che se ne perdessero le tracce nell’agosto 2020. Stando a quel che scrive il Corriere della Sera, la Corea del Nord ha chiuso i confini per contenere la pandemia da Covid-19. Così Han è stato costretto a restare fuori dal suo paese. Ma allo stesso tempo una risoluzione ONU ha impedito ai cittadini nordcoreani di lavorare all’estero. Sempre secondo il Corriere, che cita una fonte interpellata dalla Cnn, Han avrebbe vissuto nell’ambasciata nordcoreana a Roma. Ora il ritorno in patria. E il ritorno al calcio giocato. Un sogno che problematiche più grandi di lui gli hanno negato per quasi tre anni.