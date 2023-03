Hakimi, la moglie avvia le pratiche per il divorzio

Secondo le indiscrezioni raccolte da El Cierre Digital, Achraf Hakimi e la moglie Hiba Abouk sarebbero pronti alla separazione. In realtà si tratterebbe di un qualcosa già in programma da tempo, e non di una decisione presa dopo quanto emerso negli ultimi giorni, ovvero le indagini sul calciatore per un presunto stupro avvenuto la scorsa settimana. I legali starebbero lavorando ad un accordo già da settimane e la scelta di separarsi sarebbe arrivata per problemi in merito al differente stile di vita dei due coniugi. La donna, 36enne, vorrebbe godersi la famiglia e i due figli, mentre il calciatore marocchino pare sempre intento a far festa.

LA PROCURA DI NANTERRE CONFERMA: HAKIMI INDAGATO