A Guardiola basta Mahrez: il City batte il Chelsea e torna a -5 dall’Arsenal capolista

Il Manchester City batte il Chelsea a domicilio e torna a -5 dall’Arsenal capolista. La diciannovesima giornata della Premier League 2022/2023 si chiude con il big match più atteso: i ragazzi di Guardiola vincono per 1-0 grazie alla rete di Mahrez nella ripresa. Un successo fondamentale per Haaland e compagni che, approfittando dello 0-0 casalingo dell’Arsenal con il Newcastle, si riportano a cinque punti. Per il Chelsea di Potter invece è notte fonda: decimo con venticinque punti.

I padroni di casa non sono neanche fortunati visto che nei primi venti minuti perdono due protagonisti indiscussi della partita: Sterling e Pulisic si fanno male e Potter è costretto ad effettuare due cambi facendo entrare rispettivamente Aubameyang e Chukwuemeka. La partita è bloccata, pochi gli spunti e le giocate nella prima frazione di gioco con il Chelsea che comunque sembra farsi preferire. E sono proprio i ‘Blues’ ad avere una palla gol clamorosa con il neo entrato Chukwuemeka, il suo tiro si stampa sul palo. Haaland scalda i motori, ma conclude alto e anche De Bruyne ci prova nel finale ma Kepa para agevolmente

Nella ripresa la partita si stappa, il Manchester City alza i giri del motore e comincia giocando dieci minuti di grande calcio: Akè prende la traversa, il ritmo e la musica sono completamente diverse rispetto ai primi quarantacinque minuti di gioco. Il Chelsea, su palla inattiva, si rende pericoloso e il tiro di Thiago Silva finisce fuori di poco. Il momento chiave della partita arriva al 63′ quando Mahrez, entrato da appena tre minuti di gioco, deposita in porta uno splendido assist di Grealish, anche lui entrato al 60′. Il gol regala tranquillità ai ragazzi di Guardiola che con Haaland vanno vicini al 2-0, il Chelsea ci prova ma senza troppa convinzione. La Premier League è più viva che mai.