Guardiola sull’Arabia Saudita: “Ha cambiato il mercato e andranno avanti”

Anche il Manchester City ha dovuto cedere una delle sue stelle all’Arabia e Pep Guardiola dice chiaramente che la Lega saudita “ha cambiato il mercato, non è una minaccia ma una realtà”. Nonostante il titolo di campione d’Europa, Riyad Mahrez ha deciso di passare all’Al Alhi ed è solamente uno dei tanti big che si sono spostati in quest’estate. “Fino a qualche mese fa, quando Cristiano Ronaldo era stato l’unico ad andare lì, nessuno pensava che così tanti giocatori top sarebbero finiti nel campionato saudita – spiega il tecnico del City – In futuro ce ne saranno ancora di più ed è per questo che i club devono prendere coscienza di quello che sta succedendo. Mahrez ha ricevuto un’offerta incredibile, non potevamo dirgli di no”.

Al momento, forse solamente la Premier League può contrastare il dominio sul mercato dell’Arbia Saudita grazie a ricavi, sponsor e diritti tv, ma la grande domanda risiede nella durata degli impareggiabili investimenti arabi. “Vogliono creare un torneo forte e al momento possono permetterselo. La mia sensazione è che andrà avanti, i calciatori vogliono fare l’esperienza di andare a giocare lì e loro possono accontentarli”, ha concluso Guardiola.