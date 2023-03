Groningen-Heerenveen interrotta per scontri: tutti gli aggiornamenti (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 51

E’ stata interrotta all’80° minuto di gioco la sfida tra Groningen ed Heerenveen, valevole per la ventiseiesima giornata di Eredivisie. La squadra ospite si trovava in vantaggio per 2-0 quando sono iniziati degli scontri che hanno visto coinvolti non solo i tifosi sugli spalti, ma anche i giocatori stessi, entrati in contatto con il pubblico. Il direttore di gara non ha potuto che fermare l’incontro per qualche minuto. Passata la tensione, la gara è ripresa.