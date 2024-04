Goteborg, l’omaggio commuove Eriksson: “Tutto il nostro amore per te”

Il Goteborg lo omaggia e Sven Goran Eriksson non trattiene le lacrime. L’ex allenatore, a margine del match pareggiato dal Goteborg per 1-1 contro il Norrkoping, è stato accompagnato al centro del campo: per lui i tifosi avevano preparato una coreografia a lui dedicata con un suo ritratto di quando giocava proprio nel Goteborg. Eriksson, che in Italia ha lavorato sulle panchine di Roma, Lazio (con cui ha vinto lo Scudetto nel 2000, l’ultimo dei biancocelesti), Fiorentina e Sampdoria, non è riuscito a trattenere l’emozione, lasciando scendere qualche lacrima sul viso. Eriksson, protagonista del Triplete del club svedese nel 1982, rimarrà sempre nel cuore dei tifosi, che hanno voluto rendergli omaggio per dargli anche un po’ di forza in questo momento così difficile della sua vita. Nei mesi scorsi, infatti, Eriksson ha rivelato di avere un tumore al pancreas in stato terminale. “Tutto il nostro amore bianco-blu per te! Grazie per averci permesso di renderti omaggio. Grazie di tutto!” ha scritto il Goteborg sui suoi profili social a corredo delle immagini dell’emozionante momento.

