Goleada PSV: otto reti rifilate all’Heerenveen ed Eredivisie sempre più vicino

Il PSV Eindhoven è saldamente in testa alla classifica dell’Eredivisie e quest’oggi ha fatto l’ennesimo passo verso la matametica: 8-0 in trasferta all’Heerenveen e festa che si avvicina. La squadra allenata da Peter Bosz è in stato di grazia e lo dimostra l’annata praticamente perfetta che stanno compiendo i suoi ragazzi. Primi, virtualmente a + 12, in attesa del risultato del match della seconda in classifica, il Feyenoord, che sta sfidando il Go Ahead Eagles. Nel match contro l’Heerenveen hanno segnato proprio tutti: i primi tre gol arrivano nel giro di cinque minuti con Til al 7° minuto e la doppietta di Tillman al 9° e all’11°, poi di nuovo Til al minuto 30 e Veerman a fine primo tempo. Si va negli spogliatoi con un pesante 5-0 destinato a diventare un risultato ancora più sonoro: ci pensano Bakayoko al 52°, Luuk De Jong al 71° e Van Aanholt all’83° a siglare il definitivo 8-0. La festa sugli spalti potrebbe iniziare ma, proprio allo scoccare del novantesimo, dei tafferugli tra tifosi sospendono il match per qualche minuto.

Il club di Eindhoven, grazie alla vittoria in trasferta con più differenza reti nella storia del campionato olandese, può laurearsi campione questa sera in caso di sconfitta dei rivali del Feyenoord.