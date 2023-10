Gol annullato per errore a Luis Diaz, sospensione finita per i due arbitri fermati

Sospensione finita. I due arbitri coinvolti nel gol erroneamente annullato di Luis Diaz in Liverpool-Tottenham torneranno a lavorare nel week end di Premier League. Il video assistente arbitro Darren England e l’assistente Dan Cook sono stati richiamati per la prima volta dopo il loro errore nella vittoria per 2-1 del Tottenham. England sarà il quarto uomo nella partita del Brentford contro il Burnley sabato, mentre Cook sarà assistente nella partita dello Sheffield United contro il Manchester United nello stesso giorno. Il Pgmol, l’organo che gestisce gli arbitri in Premier League, aveva chiesto scusa pubblicamente ai Reds per un “errore umano significativo”.