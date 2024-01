Gli affari di Alvaro Morata: acquista il marchio di pasticceria ‘Manolo Bakes’

Come si chiamano, brioche, cornetto o croissant? Alvaro Morata li chiama ‘manolitos’, dolce di punta di ‘Manolo Bakes’, marchio di pasticceria rinomato per un dolce molto simile a quello del cornetto classico, studiato in diverse varianti. Un locale che è adesso diventato di proprietà del centravanti dell’Atletico Madrid. Negli anni il marchio è diventato sempre più popolare nel territorio spagnolo, grazie proprio ai ‘manolitos’, venduti in una confezione fino a 15 gusti. Al momento ‘Manolo Bakes’ conta più di 40 negozi sparsi tra Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Coruña, Valladolid, Siviglia, Saragozza e Santander. Alvaro Morata fin qui ha segnato 19 gol in stagione e non vuole fermarsi. Anche negli affari.