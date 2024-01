Girona: Newcastle e Lione sulle tracce di Michel

Il Girona è la splendida sorpresa di questa stagione in Spagna, ma ora dovrà fronteggiare le sirene di mercato di alcuni dei più importanti club europei. È il caso dell’allenatore Miguel Angel Sanchez Munoz, conosciuto come Michel, che secondo il Mundo Deportivo sarebbe finito nel mirino del Newcastle e del Lione. Da parte sua però il tecnico madrileno ha fatto sapere di non voler lasciare il club catalano, con il quale ha un contratto fino al 2026.