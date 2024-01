Sci di fondo, Tour de Ski: la FIS toglie l’accredito all’allenatore tedesco per violazione delle regole

La Fis ha privato l’allenatore tedesco di sci di fondo Peter Schlickenrieder del suo accreditamento al Tour de Ski prima delle ultime due tappe a causa di una violazione delle regole. Il diretto interessato ha confermato giovedì la sanzione della Fis, reo di aver messo gli sci trasversalmente durante le gare di inseguimento all’inizio della giornata in modo che i suoi atleti potessero rimuovere la neve sotto gli sci in condizioni difficili. “È stata una violazione delle regole – ha detto il tecnico teutonico, che è stato anche multato di 1.000 franchi svizzeri -, naturalmente ho accettato la penalità anche se è un po’ dura”.

Schlickenrieder ora non potrà più essere con la squadra durante le ultime due tappe del Tour de Ski di sabato e domenica in Val di Fiemme, con gli atleti tedeschi in lizza per il podio finale. Friedrich Moch è quinto tra gli uomini, a soli due secondi dal norvegese Henrik Dønnestad, secondo in classifica. Nella gara femminile invece Victoria Carl, ottava, è a 48 secondi dalla svedese Jonna Sundling, terza.