Girona, Michel polemico: “Il gol annullato è un chiaro errore del VAR”

Lo 0-0 contro la Real Sociedad non è affatto andato giù a Mìchel, tecnico del Girona, che a fine gara ne ha avuto per tutti: “Il gol annullato a Yangel Herrera è un chiaro errore del VAR perché è arrivato dopo oltre 40 secondi e tre giocate. Non si può intervenire su una cosa accaduta più di 40 secondi prima, altrimenti se si inizia a riavvolgere il nastro ci sono molte azioni che andrebbero sanzionate“.

Espulso dall’arbitro Gil Manzano per aver protestato in maniera eccessiva, Michel ha criticato anche questa decisione: “Non ho insultato o mancato di rispetto a nessuno né sono saltato in campo. Ho solo chiesto spiegazioni per un fallo, la reputo una punizione eccessiva“. E sull’ammonizione di Blind, diffidato e quindi assente contro il Real Madrid: “Daley mi ha detto di aver semplicemente chiesto all’arbitro come mai avesse aggiunto solo due minuti“.