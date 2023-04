Girona, Castellanos nella storia: realizza il primo poker in Liga contro il Real Madrid dal 1947

Debacle assoluta del Real Madrid che, nel match valevole per la trentunesima giornata di Liga 2022/2023, cade 4-2 sul campo del Girona. A far notizia non è soltanto il risultato, ma soprattutto il poker messo a referto dall’attaccante Valentin Castellanos, che è entrato di diritto nella storia del campionato spagnolo. L’argentino, infatti, è il primo a realizzare quattro gol contro i Blancos in una partita di Liga dal lontano 1947. Da sottolineare come l’ultimo a riuscire nell’impresa, in Champions League, fu Robert Lewandowski nella sfida tra il suo Borussia Dortmund e il Real Madrid.