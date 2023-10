Getafe, rimosso il nome di Alfonso Perez dallo stadio dopo le sue frasi sessiste

Lo stadio del Getafe non si chiamerà più Alfonso Perez Coliseum ma soltanto Coliseum. E’ questa la decisione da parte di comune e club, che hanno dovuto a malincuore prendere questo provvedimento dopo le parole controverse e sessiste dell’ex giocatore, che ha parlato in modo sprezzante di Guardiola e della nazionale femminile spagnola a El Mundo: “Penso che il calcio femminile e quello maschile non siano affatto paragonabili perché tutto dipende dagli introiti che generano e dall’impatto mediatico. E lì non c’è paragone. Il calcio femminile si è evoluto, ma devono avere i piedi per terra e sapere che non possono essere equiparati in alcun modo a un calciatore maschio. E Guardiola dovrebbe baciare la bandiera spagnola perché la nazionale è al di sopra di tutto”. Frasi che hanno spinto il Getafe a prendere le distanze in modo clamoroso.