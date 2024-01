Germania, vicepresidente federale: “Klopp in nazionale? Grande allenatore, potrebbe essere candidato”

Ronny Zimmermann, vicepresidente della Federcalcio tedesca (Dfb), ha parlato del possibile coinvolgimento di Jurgen Klopp nel futuro della nazionale teutonica. Una situazione mossa dall’annuncio del tecnico, che ha pubblicamente comunicato l’intenzione di lasciare il Liverpool a fine stagione impegnandosi anche a non allenare mai più un’altra squadra inglese. “Che Jürgen Klopp sia un grande allenatore, non abbiamo nemmeno bisogno di parlarne – spiega Zimmermann sull’argomento – Che potrebbe anche essere un candidato ad allenatore della nazionale tedesca, non abbiamo nemmeno bisogno di parlarne”.

Al momento sulla panchina della Germania siede l’ex Bayern Julian Nagelsmann, il cui contratto scadrà dopo Euro 2024. Proprio gli Europei sono in questo momento la priorità dei vertici federali, come spiegato dallo stesso vicepresidente: “Vorrei un buon Europeo, non siamo i favoriti dal pronostico e questo potrebbe aiutarci a raccogliere un grande risultato. Solo dopo parleremo dell’allenatore della nazionale, potrei convivere con Klopp come tanti altri.”