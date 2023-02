Germania, folle gara in auto tra due calciatori: incidente ad Amburgo

Brutto incidente dopo una folle gara in auto tra due calciatori. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, due giocatori dell’Amburgo, squadra che milita nella seconda divisione tedesca, avrebbero dato vita ad una gara tra una Bmw M3 e una Mercedes Amg, e durante la corsa sulla Hafenstrasse il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in testacoda contro una fermata dell’autobus. Secondo Spiegel il conducente della Bmw sarebbe il 27enne Jean-Luc Dompé, che la polizia ha trovato nel suo appartamento dopo aver verificato l’identità del proprietario dell’automobile incidentata. Il calciatore aveva ferite alla mano e gli agenti hanno anche trovato tracce di sangue nell’auto danneggiata in Hafenstraße. Il club ha annunciato che sono al vaglio possibili provvedimenti interni nei confronti dei giocatori.