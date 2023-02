Golf, Pga Tour: anche Francesco Molinari al WM Phoenix Open

Nel weekend tra il 9 e il 12 febbraio andrà in scena il WM Phoenix Open, evento del Pga Tour che vedrà in scena anche Francesco Molinari. La rosa dei giocatori coinvolti è di altissimo profilo, a partire dal numero due del ranking, Scottie Scheffler, che difenderà il titolo vinto nella scorsa edizione; in totale ci saranno 17 dei giocatori presenti nella top 20 globale, compreso il numero uno Rory McIlroy. Per Francesco Molinari si tratta inoltre del ritorno su un percorso che lo ha visto protagonista nel 2015, quando alla buca 16 trovò uno spettacolare “hole in one” che mandò in visibilio il pubblico presente: l’azzurro chiuse quell’edizione al 22esimo posto.