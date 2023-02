Nfl, accordo con Dazn per trasmettere tutti gli incontri

L’Nfl su Dazn. Il servizio di streaming sportivo e la National Football League hanno firmato una partnership di 10 anni per offrire l’Nfl Game Pass International (Nfl GPI) agli appassionati di sport di tutto il mondo a partire dalla stagione 2023. Nfl Gpi consente ai fan al di fuori degli Stati Uniti di guardare tutti gli incontri della Nfl durante la regular season e la postseason, compreso il Super Bowl. Nfl Gpi sarà disponibile attraverso l’app Dazn come abbonamento a sé stante o con possibilità di aggiungerlo a un pacchetto Dazn già attivo. Potranno usufruirne gli utenti di tutti i Paesi in cui Dazn è presente, a esclusione della Cina.