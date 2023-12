Germania, approvata la vendita di ricavi dei diritti tv a investitori esterni: polemiche dei tifosi

Importante novità in Germania, dove è stato approvato un progetto per vendere una quota dei ricavi dei diritti televisivi a un investitore esterno. Nonostante il parere contrario dei tifosi, che da tempo protestano a suon di striscioni, è stata raggiunta la necessaria maggioranza dei due terzi dei club di Bundesliga e Zweite Bundesliga – 24 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. Entusiasta il co-amministratore delegato della Lega calcio tedesca (Dfl), Marc Lenz, che parla di “un’ottima base per poter agire” ed ha aggiunto che la Lega a breve avvierà colloqui dettagliati con possibili partner.

Tale “partnership strategica di marketing” comporterebbe la vendita a una società di investimento di una quota dei ricavi, circa l’8% in 20 anni secondo i media locali. La Dfl ha però voluto tranquillizzare i più scettici, spiegando come tale accordo sia utile per modernizzare il modo in cui le competizioni vengono commercializzate, ma non darà particolare voce in capitolo agli investitori. Non sono infatti previste novità riguardanti gli orari né partite in programma al di fuori della Germania. Già lo scorso maggio si era tentato di approvare tale accordo, ma il progetto aveva ottenuto solamente 20 voti su 36: ora invece è realtà e il calcio tedesco si appresta a fare i conti con questa novità.