Galatasaray, Icardi è un sì: pronti 15 milioni per riscattarlo dal Psg

Mauro Icardi ha avuto bisogno di appena 8 partite con la maglia del Galatasaray per convincere la dirigenza del club turco. Grazie ai suoi 5 gol e 4 assist, l’attaccante in prestito dal Paris Saint-Germain potrebbe restare in Turchia anche nei prossimi anni. Secondo quanto riporta Fanatik, il Galatasaray avrebbe infatti intenzione di esercitare il diritto di riscatto e sborsare 15 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.