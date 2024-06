Gabon-Gambia definitivamente interrotta per guasto alle luci: cosa succede con le scommesse

Gabon-Cambia è stata definitivamente interrotta per un guasto alle luci. Dopo una temporanea sospensione del match a causa di un problema alle luci dello Stade de Franceville, l’incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 non riprenderà per via del persistere del blackout. La sfida valida per il Gruppo F sarà dunque riprogrammata a un altro giorno, ma per mercoledì 6 giugno non si andrà oltre il 46′ del secondo tempo.

Per tutti coloro che hanno scommesso su questa partita in una singola o in una multipla, al momento è considerata nulla ovvero ‘VOID’ a meno che la partita non sia già stata presa, come per esempio OVER 0.5. La quota sarà valida se la partita sarà recuperata entro tre giorni, se la prosecuzione sarà fissata dopo la scadenza delle 72 ore, invece, la quota invece sarà VOID, ovvero nulla, pari a 1 e dunque la vincita pari all’importo scommesso, mentre nelle multiple viene eliminata dall’elenco e dunque la potenziale vincita diminuisce.