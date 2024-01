Francia: respinta richiesta Brest, il Var rimane in Ligue 1 e viene introdotto in Ligue 2

E’ stata respinta la richiesta del Brest, che aveva chiesto ufficialmente di eliminare il Var in Ligue 1. La lega di calcio professionistico francese, LFP, ha infatti deciso di mantenere la tecnologia a supporto degli arbitri nella prossima stagione con contratto prolungato, ma non solo: il Var sbarcherà anche in Ligue 2. Il consiglio di amministrazione delle lega francese si è riunito questa mattina e ha rifiutato la proposta di un club che aveva lamentato in questa stagione quattro errori arbitrali contrari.

Per il futuro, riporta L’Equipe, il consiglio direttivo della LFP ha deciso di continuare con l’attuale fornitore di servizi, la società Hawk-Eye, per VAR e tecnologia della linea di porta.