Francia, L’Equipe: “Nessuna audizione per Benzema presso la commissione d’inchiesta parlamentare”

Karim Benzema non sarà tra i calciatori ascoltati in udienza dalla commissione d’inchiesta parlamentare lanciata a luglio da Sabrina Sebaihi, deputata ecologista, che ha come scopo quello di indagare sui problemi interni alle federazioni sportive nazionali francesi e i relativi casi di discriminazione e violenza sessuale. A lanciare la notizia è L’Equipe, secondo cui il 35enne attaccante in forza Al Ittihad sarebbe potuto essere convocato anche se residente all’estero, ma la commissione presieduta da Béatrice Bellamy e Sabrina Sebaihi avrebbe ritenuto di avere già abbastanza calciatori pronti a essere ascoltati o già sentiti nelle scorse settimane. Tra questi spiccano i nomi di Laurent Blanc, Patrick Vieira, Philippe Diallo, Jean-Francois Vilotte.

Le audizioni sarebbero dovute chiudersi in questa settimana, ma gli impegni della relatrice Sebaihi hanno indotto il rinvio di alcune audizioni in programma in questi giorni. Secondo L’Equipe le prossime udienze dovrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì pomeriggio, oltre a giovedì mattina.