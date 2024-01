Formazioni ufficiali Tunisia-Mali, Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Tunisia-Mali, match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Brutta partenza per la Tunisia, che nella prima partita è stata inaspettatamente sconfitta dalla Namibia e ora non può più sbagliare contro un Mali più che convincente e reduce dal successo sul Sudafrica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TUNISIA: in attesa

MALI: in attesa