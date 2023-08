Masters 1000 Cincinnati 2023, Arnaldi subito out nelle qualificazioni

Stop al primo turno delle qualificazioni per Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Cincinnati 2023. Dopo il buon secondo turno a Toronto, l’azzurro parte bene ma cede alla distanza a Corentin Moutet: 4-6 6-0 6-2 il risultato di un match a due volti per il numero 66 al mondo. Chiuso il primo set con un break nel decimo gioco, Arnaldi e Moutet tornano negli spogliatoi a causa di uno scroscio di pioggia e, al rientro dopo poco più di 1 ora, la musica cambia completamente. Matteo manca una palla dell’1-0 nel gioco inaugurale e incassa un pesantissimo 6-0, prova a rimettersi in carreggiata nella frazione decisiva ma smarrisce la battuta sull’1-1 ancora una volta senza concretizzare il vantaggio interno e vede scappar via il francese, che chiude senza troppi problemi sul 6-2.