Formazioni ufficiali Nottingham-Arsenal, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Nottingham e Arsenal, sfida valida per la ventiduesima giornata di Premier League 2023/2024. Con il 5-0 al Crystal Palace i Gunners sembrano essersi messi alle spalle il periodo no. Adesso bisogna però continuare a vincere per tenere il passo di Liverpool e City. Per nulla scontata la trasferta del City Ground, con il Forest che ha da poco cambiato allenatore – affidandosi a Nuno Espirito Santo – ed ha ottenuto due successi contro Newcastle e Manchester United. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di martedì 30 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NOTTINGHAM-ARSENAL

NOTTINGHAM: In attesa

ARSENAL: In attesa