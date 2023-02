Formazioni ufficiali Marsiglia-Psg, Coppa di Francia 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Marsiglia-Psg, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Big match di scena al Velodrome, in cui due delle miglior squadre del campionato si contendono l’accesso ai quarti della coppa nazionale. Secondo i bookmakers, saranno i parigini a scendere in campo con i favori del pronostico nonostante l’assenza dell’infortunato Mbappé. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:10 di mercoledì 8 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MARSIGLIA-PSG

MARSIGLIA: Pau Lopez; Kolasinac, Mbemba, Gigot, Rongier; Clauss, Veretout, Guendonzi; Malinovskyi, Sanchez, Under.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Verratti, Vitinha, Fabian; Danilo, Messi, Neymar.