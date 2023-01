Formazioni ufficiali Manchester United-Manchester City, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Manchester City, sfida valida per la ventesima giornata di Premier League 2022/2023. All’Old Trafford va in scena il secondo derby di questa stagione dopo quello di ottobre che i Red Devils avranno sicuramente ancora nelle loro memorie. Il match dell’Etihad Stadium, allora, finì addirittura 6-3 in favore della squadra di Guardiola. Ma era un altro United, che invece ora sembra aver trovato la via giusta e sta facendo un buon filotto da quando si è ricominciato a giocare dopo i Mondiali. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

MANCHESTER UNITED: in attesa

MANCHESTER CITY: in attesa