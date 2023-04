Formazioni ufficiali Liverpool-Nottingham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Liverpool e Nottingham, sfida valida per la trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Un successo e due pareggi nelle ultime tre uscite per gli uomini di Klopp, che almeno a livello matematico sono ancora in corsa per un posto in Europa il prossimo anno e quindi continueranno a provarci fino alla fine, nonostante una stagione in cui quasi nulla è girato per il verso giusto. Il Nottingham prova ad evitare la retrocessione, ma nelle ultime tre sono arrivate altrettante sconfitte. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 22 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-NOTTINGHAM

LIVERPOOL: in attesa

NOTTINGHAM: in attesa