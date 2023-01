Formazioni ufficiali Liverpool-Chelsea, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Liverpool e Chelsea, sfida valida per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Due squadre che a questo punto della stagione si aspettavano di essere in piena lotta per il titolo e che invece devono fare i conti la realtà che le vede entrambe a metà classifica a quota 28 punti. Tante le assenze sia per Kloop che per Potter, con quest’ultimo che quantomeno potrà contare nel prossimo futuro sulla faraonica campagna acquisti da parte del club londinese. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-CHELSEA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson – Milner, Konaté, Gomez, Robertson – Keita, Bajcetic, Thiago Alcantara – Elliott, Salah, Gakpo. All: Klopp. A disposizione: Kelleher, Tsimikas, Alexander-Arnold, Matip, Jones, Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Nunez.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa – Cucurella, Badiashile, Thiago Silva, Chalobah – Jorginho, Gallagher – Hall, Mount, Ziyech – Havertz. All: Potter. A disposizione: Bettinelli, Humphreys, Koulibaly, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Mudryk, Chukwuemeka, Aubameyang, Fofana.