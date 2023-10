Formazioni ufficiali Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Atletico Madrid, match valido per la decima giornata della Liga 2023/2024. Reduci da quattro successi consecutivi, i colchoneros vogliono continuare a vincere per consolidare un piazzamento tra le prime quattro. A caccia di punti anche il Celta Vigo, che staziona in zona retrocessione e vuole allontanarsi al più presto. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di sabato 21 ottobre. Queste le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

Celta Vigo: in attesa

Atletico Madrid: in attesa