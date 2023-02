Formazioni ufficiali Bari-Cosenza, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari-Cosenza, sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Dopo il pirotecnico 4-3 sul campo della Spal, i pugliesi vanno a caccia di un altra vittoria per restare in zona play-off. In vista al San Nicola arriva il fanalino di coda della classifica, che si sta però riprendendo (quattro punti nelle ultime due gare) e vuole risalire la china. Bari comunque favorito secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 13 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-COSENZA

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito, Cheddira

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Praszelik, Calò, Brescianini; Marras, Finotto; Zarate