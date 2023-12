Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Stoccarda, sfida valida per la quindicesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Le due squadre sono separate da un solo punto – anche se i bavaresi hanno una partita in meno – perciò la squadra di Tuchel farebbe bene a non sottovalutare Guirassy e compagni. All’Allianz Arena, si attende una risposta dal Bayern, reduce dal sonoro ko a Francoforte contro l’Eintracht. Il fischio d’inizio è fissato alle 19:00 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO-STOCCARDA

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel.

STOCCARDA (4-4-2): Nubel; Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Guirassy. Allenatore:Hoeneb.