Formazioni ufficiali Barcellona-Getafe, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Getafe, sfida valida per la diciottesima giornata di Liga 2022/2023. Forte dei sue tre punti di vantaggio nei confronti degli storici rivali – e in questo caso inseguitori – del Real Madrid, la squadra di Xavi ospita il Getafe. I blaugrana in campionato non perdono proprio dallo scontro diretto contro i “Blancos” di ottobre, e da allora hanno sempre vinto ad eccezione di un pareggio contro l’Espanyol. Quest’oggi il tecnico dovrà ancora fare a meno degli squalificati Lewandowski e Torres. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-GETAFE

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Dembelé, Ansu Fati, Raphinha.

GETAFE: Soria; Djené, Duarte, Alderete; Suarez, Alena, Milla, Algobia, Iglesias, Mayoral, Unal.