Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Siviglia, Liga 2023/2024

Atletico Madrid e Siviglia si sfidano oggi nel recupero della quarta giornata della Liga 2023/2024. Dopo il rinvio di oltre tre mesi fa per condizioni meteo avverse, i Colchoneros e gli andalusi tornano in campo al Wanda Metropolitano, con calcio d’inizio fissato per le 16:15. L’Atletico vuole sfruttare il recupero per agganciare il Barcellona al terzo posto in classifica e staccare l’Atletico Bilbao, anche per avvicinare al meglio il big match con il Girona del prossimo turno. Attenzione però al Siviglia, desideroso di dare continuità alla vittoria esterna di Granada per allontanarsi sempre più dalla zona retrocessione. Di seguito le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atletico Madrid: in attesa

Siviglia: in attesa