Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Athletic Bilbao match valevole per la trentatreesima giornata di Liga 2023/2024. Decisamente non un buon momento per la compagine di Diego Simeone, che dopo l’eliminazione dalla Champions ha subito il contraccolpo e ora fatica anche in campionato. Il Girona è scappato via a +7 per la terza posizione e ora Griezmann e compagni sono attesi da un match fondamentale per il quarto posto. L’Athletic è infatti quinto, dietro l’Atletico, a soli tre punti di distanza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID: in attesa

ATHLETIC BILBAO: in attesa